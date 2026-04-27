Addio alla manager Giusi Verzeletti uccisa da una malattia fulminante a 59 anni
La Valle Camonica piange la scomparsa di Giusi Verzeletti, manager e figura di spicco nel settore imprenditoriale locale. La donna, di 59 anni, è deceduta a causa di una malattia fulminante. Verzeletti era stata una delle colonne portanti della Forge Monchieri SpA, contribuendo allo sviluppo dell’azienda e rappresentando un punto di riferimento nel mondo imprenditoriale della zona.
Figura simbolo dell’imprenditoria locale e colonna portante della Forge Monchieri SpA, la Valle Camonica (e non solo) piangono la scomparsa prematura di Giuseppina "Giusi" Verzeletti. Si è spenta a 59 anni, stroncata in poco tempo da una malattia che non le ha lasciato scampo.Una vita per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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