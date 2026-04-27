Addio alla manager Giusi Verzeletti uccisa da una malattia fulminante a 59 anni

La Valle Camonica piange la scomparsa di Giusi Verzeletti, manager e figura di spicco nel settore imprenditoriale locale. La donna, di 59 anni, è deceduta a causa di una malattia fulminante. Verzeletti era stata una delle colonne portanti della Forge Monchieri SpA, contribuendo allo sviluppo dell’azienda e rappresentando un punto di riferimento nel mondo imprenditoriale della zona.