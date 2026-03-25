bergamo insegnante accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media

A Bergamo un’insegnante di 57 anni è stata ferita da un coltello da uno studente di 13 anni fuori da una scuola media. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi con un elicottero. L’incidente si è verificato nel cortile dell’istituto di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, dove è stato chiamato il soccorso subito dopo l’accaduto.

Una insegnante di 57 anni è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori dall’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario e, dopo l’allarme, è stata soccorsa con l’elicottero. Sull’episodio, avvenuto attorno alle 7:45 del 25 marzo 2026, indagano i carabinieri di Bergamo. Sarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

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