Fabrizio Romano riporta che il Milan incontrerà l'allenatore Oliver Glasner in un incontro programmato. La riunione si terrà nel pomeriggio in una località ancora non resa nota. Non sono stati forniti dettagli sul luogo preciso né sull'orario esatto. La discussione riguarda possibili future collaborazioni e strategie tecniche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina in vista della prossima stagione. Tra i vari candidati, uno dei nomi in cima alla lista è quello di Oliver Glasner, tecnico tedesco classe 1974, reduce dalla vittoria della Conference League con il Crystal Palace. Il club ha fissato un incontro con l'entourage dell'allenatore per la giornata di oggi, martedì 2 giugno 2026. L'obiettivo è quello di illustrare il progetto rossonero e capire l'eventuale disponibilità di Glasner ad accettare l'incarico. A fornire ulteriori dettagli sull'imminente summit, ci ha pensato Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha specificato che l'incontro non si terrà a Milano, prima di annunciare l'orario in cui le due parti si incontreranno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, spuntano i dettagli sull’incontro con Glasner: le ultime da Fabrizio Romano

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