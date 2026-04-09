Bagnacavallo inaugurati i nuovi alloggi di edilizia sociale a canone calmierato | saranno proposti a giovani lavoratori

A Bagnacavallo sono stati inaugurati sei nuovi alloggi di edilizia sociale con canone calmierato. Questi appartamenti sono destinati a giovani tra i 18 e i 40 anni, inclusi le loro famiglie, con l’obiettivo di ampliare l’offerta abitativa accessibile. La realizzazione di queste unità mira a rispondere a una domanda crescente di alloggi a prezzi contenuti, in particolare per i lavoratori giovani.

Sei nuovi alloggi di edilizia sociale a canone concordato destinati a giovani lavoratrici e lavoratori tra i 18 e i 40 anni e alle loro famiglie, per ampliare l’offerta abitativa accessibile e dare una risposta concreta a un bisogno sempre più diffuso.È il progetto ‘Casa Abbondanza’, realizzato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Nuovi alloggi di edilizia sociale a MaioriAvviate le procedure per il Piano Urbanistico Attuativo: previsti circa 51 alloggi e nuove funzioni pubbliche a servizio della comunità.

Piano casa regionale, a Parma 38 alloggi a canone calmierato: via alle candidatureParma potrà contare su 38 alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) che, una volta ristrutturati, saranno destinati all’affitto a canone...

Inaugurati i sei nuovi alloggi Ers di Casa AbbondanzaSi è svolta questa mattina a Bagnacavallo l’inaugurazione di Casa Abbondanza, il nuovo intervento di edilizia residenziale sociale realizzato dal Comune all’interno di Palazzo Abbondanza, in via Maz ... ravennawebtv.it

Casa Abbondanza, inaugurati sei alloggi a canone calmierato per giovani lavoratori a Bagnacavallo. L’intervento da 1,3 milioni di euroSono stati inaugurati a Bagnacavallo sei nuovi alloggi di edilizia sociale a canone calmierato destinati a giovani lavoratrici e lavoratori tra i 18 e i ... ravennanotizie.it