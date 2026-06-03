Sei milioni per vivere sopra Piazza Castello | il super attico in vendita a Torino | Le foto

Da torinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In vendita a Torino un attico di circa sei milioni di euro, situato nel centro storico. L’immobile si distingue per una grande terrazza panoramica che si affaccia su Piazza Castello. La proprietà comprende un moderno appartamento con finiture di pregio e spazi ampi. La terrazza offre una vista diretta sulla piazza, considerata tra le più esclusive della città. Il prezzo richiesto si riferisce a un immobile di elevata qualità e posizione centrale.

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Una casa da sogno è in vendita nel cuore più esclusivo di Torino. Il pezzo forte di questo moderno attico è sicuramente la straordinaria terrazza panoramica che si affaccia su un vero e proprio salotto a cielo aperto, quello di Piazza Castello.In questo immobile, il cui annuncio di vendita è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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