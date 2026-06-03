Sei chili di droga e due pistole con matricola abrasa in casa | la convalida

Da brindisireport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 41 anni, residente a Villa Castelli, rimane in carcere dopo essere stato arrestato il 29 maggio a Francavilla Fontana. In casa gli agenti hanno trovato sei chili di droga e due pistole con matricola abrasa. La convalida dell’arresto è stata confermata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

FRANCAVILLA FONTANA - Resta in carcere il 41enne residente a Villa Castelli, ma arrestato in flagranza a Francavilla Fontana il 29 maggio scorso dagli agenti del commissariato di Mesagne. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (sei chili di droga varia), ricettazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pistole, granate, fucili e droga nel sottotetto nel quartiere Regio Parco: 49enne arrestato

Video Pistole, granate, fucili e droga nel sottotetto nel quartiere Regio Parco: 49enne arrestato

Notizie e thread social correlati

Napoli, arsenale nascosto in casa: pistole con matricola abrasa e munizioni, tre arresti. Uno è minorenneA Napoli, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione in un’abitazione che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un minorenne, con...

Una pistola con matricola abrasa in casa, arrestato 28enneUn ragazzo di 28 anni è stato arrestato nella frazione di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma, dopo che sono state trovate in casa una pistola con...

Temi più discussi: Tre settimane di controlli della polizia. Sei chili di droga sequestrati e 14 arresti; Sei chili di droga e due pistole con matricola abrasa in casa: la convalida; Servizio antidroga della Polizia: a Cremona 5 arresti, 6 chili di droga e controlli sui giovani; Maxi operazione antidroga, sequestrati oltre 6 chili di stupefacenti.

sei chili di drogaDroga dalla Spagna al Salernitano, sei arresti: traffico da oltre 10 milioni di euroAl centro dell’indagine ci sarebbe una rete capace di movimentare cocaina e hashish lungo una rotta internazionale, con fornitori in Spagna e destinatari ... zon.it

sei chili di drogaCesate, nel bagagliaio 190 chili di droga: due arrestiLa polizia ha bloccato un italiano e un romeno a Cesate, nel milanese, nel corso di un servizio contro lo spaccio di droga nei comuni vicini al Parco delle Groane ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web