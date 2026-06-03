Sei chili di droga e due pistole con matricola abrasa in casa | la convalida

Un uomo di 41 anni, residente a Villa Castelli, rimane in carcere dopo essere stato arrestato il 29 maggio a Francavilla Fontana. In casa gli agenti hanno trovato sei chili di droga e due pistole con matricola abrasa. La convalida dell’arresto è stata confermata.

FRANCAVILLA FONTANA - Resta in carcere il 41enne residente a Villa Castelli, ma arrestato in flagranza a Francavilla Fontana il 29 maggio scorso dagli agenti del commissariato di Mesagne. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (sei chili di droga varia), ricettazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Pistole, granate, fucili e droga nel sottotetto nel quartiere Regio Parco: 49enne arrestato

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