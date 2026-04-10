Napoli arsenale nascosto in casa | pistole con matricola abrasa e munizioni tre arresti Uno è minorenne

A Napoli, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione in un’abitazione che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un minorenne, con l’accusa di possesso di armi clandestine, munizioni e ricettazione. Durante le perquisizioni sono state trovate pistole con matricola abrasa e diverse munizioni, tutte sequestrate. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti giudiziari nei confronti degli arrestati.

Operazione della Polizia di Stato a Napoli, dove tre persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. Si tratta di tre napoletani di 17, 19 e 33 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, in particolare dai Falchi, impegnati in servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità. Durante un controllo presso l’abitazione in uso agli indagati, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione che ha portato alla scoperta di un piccolo arsenale nascosto all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, arsenale nascosto in casa: pistole con matricola abrasa e munizioni, tre arresti. Uno è minorenne Blitz ad alto impatto tra Pomigliano e Brusciano: pistole con matricola abrasa e 402 proiettili in un’autoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Sant’Antimo, in casa un arsenale con lanciarazzi e pistole: fermato un 51enneI carabinieri scoprono un deposito di armi e munizioni nascosto in un capannone a Sant'Antimo. Temi più discussi: NAPOLI. ARMI, DROGA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI: IL BILANCIO DEL WEEKEND DELLE FORZE DELL’ORDINE; Traffico di droga con base tra Caltanissetta e Napoli, due arresti; Lioni, arsenale nascosto tra i boschi: il Riesame conferma la misura per tutti gli indagati; Lioni, arsenale nascosto tra i boschi: Riesame conferma misura per tutti. Lioni, arsenale nascosto tra i boschi: Riesame conferma misura per tre indagatiArsenale nascosto tra i boschi in Alta Irpinia: I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato tre richieste di annullamento della misura cautelare emessa dal G ... irpiniaoggi.it Arsenale in auto, due arresti a Torre AnnunziataViaggiavano con un vero e proprio arsenale nascosto in auto: due pregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri a Torre Annunziata durante un controllo notturno in via Andolfi. agro24.it Il primo gol, il sogno #Napoli e l'impatto del Maradona: #AlissonSantos si racconta x.com L’edicola della Madonna Palestinese in vico del Fico a Napoli era stata vandalizzata a febbraio. Gli abitanti hanno contribuito per restaurarla e stanno portando fiori contro la guerra - facebook.com facebook