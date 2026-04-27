Movida selvaggia a Menfi sedicenne aggredito e picchiato a sangue dal branco

A Menfi, sabato scorso, un sedicenne è stato aggredito e picchiato a sangue da un gruppo di quattro giovani, tra cui tre minori e un maggiorenne, davanti a un pub nella zona di Lido Fiori. I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell'episodio, che sarebbe stato scatenato da motivi non specificati. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi dell'aggressione o sulle condizioni del ragazzo.

I carabinieri di Menfi (Agrigento) indagano per fare luce sull'aggressione, scaturita da futili motivi, di un sedicenne ad opera di altri quattro ragazzi (tre minori ed un maggiorenne) sabato scorso fuori da un pub nella località balneare di Lido Fiori. Il pestaggio è stato interrotto dall’intervento di altri avventori del locale. I responsabili sono stati individuati. Il sedicenne è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Sciacca con diverse ferite, escoriazioni, tumefazioni e la frattura di un dito: ha, per ora, una prognosi di 20 giorni. L’episodio fa seguito all’accoltellamento di un altro giovane, risalente allo scorso mese di agosto in un’altra località balneare di Menfi, quella di Porto Palo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Movida selvaggia a Menfi, sedicenne aggredito e picchiato a sangue dal "branco" Notizie correlate Leggi anche: Movida violenta a Lanciano: quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco Leggi anche: Aggredito e pestato a sangue in ospedale (nel reparto di psichiatria): picchiato da un altro paziente Panoramica sull’argomento Si parla di: Movida selvaggia a Menfi. Sedicenne aggredito e ferito da altri 4 giovani - Autore: Massimo D'Antoni | Cronaca. Movida selvaggia a Menfi, sedicenne aggredito e picchiato a sangue dal brancoIl sedicenne è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Sciacca con diverse ferite, escoriazioni, tumefazioni e la frattura di un dito ... gazzettadelsud.it Follia fuori da un locale della movida: sedicenne pestato dal branco per un accendino negatoIl sabato sera sul litorale si trasforma in un incubo per un adolescente, ricoverato con gravi fratture dopo l'assalto di quattro persone. I carabinieri indagano sul gruppo di giovanissimi che ha scat ... agrigentonotizie.it