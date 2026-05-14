Coltellate a ragazza sedicenne a Ragusa condannato a 1 anno e 10 mesi

Da feedpress.me 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di Ragusa coinvolto in un episodio di violenza nei confronti di una ragazza sedicenne ha ricevuto una condanna di un anno e dieci mesi di reclusione. L'uomo era stato accusato di tentato omicidio, ma la sentenza ha stabilito una pena più lieve. L’episodio si è verificato in città e i dettagli relativi alle circostanze non sono stati resi pubblici. La vicenda è stata oggetto di approfondimenti giudiziari nel corso del processo.

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Era accusato di tentato omicidio, ma un ventenne di Ragusa è stato condannato a 1 anno e 10 mesi. Il giudice, facendo propria la richiesta del pm, ha derubricato l’accusa di tentato omicidio in lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma e dall’avere agito ai danni di una minorenne, applicando la riduzione per il rito e per la parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto. Il giovane, il 7 giugno del 2025 a Marina di Ragusa, aveva aggredito ferendola con un coltello l’amica sedicenne della sorella, causandole diverse ferite da taglio sulla parte superiore del corpo e sul collo. La ragazza era andata a trovare l’amica ma non trovandola a casa si era fermata ad aspettarla e in casa dove appunto c'era il fratello ventenne dell’amica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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