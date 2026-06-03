Seconda edizione di Vivin Fest alla Corte Faggiola
Sabato 6 giugno si svolge la seconda edizione di Vivin Fest alla Corte Faggiola, vicino a Piacenza. L’evento è dedicato al mondo del vino naturale e si svolge in un’area aperta. La giornata prevede degustazioni e attività legate a questa tipologia di vino. La manifestazione si tiene in un contesto rurale, con accesso libero e senza dettagli su eventuali costi o partecipanti.
Sabato 6 giugno una giornata dedicata al mondo del vino naturale alla Corte Faggiola, a due passi da Piacenza. Un festival che vuole fare scoprire il mondo del vino autentico, rispettoso dell’ambiente e dei produttori.Presenti street food e intrattenimento per bimbi.La festa durerà fino a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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