Abat-Jour Market torna alla Corte Faggiola | vintage musica live e un’intera giornata da vivere

Abat-Jour Market torna alla Corte Faggiola per la sua quattordicesima edizione, offrendo una giornata dedicata al vintage e all’artigianato. L’evento prevede musica dal vivo e diverse attività che si svolgeranno durante tutta la giornata. La manifestazione si svolge nel cuore della primavera, richiamando appassionati e visitatori interessati a scoprire oggetti e creazioni artigianali. La location ospiterà bancarelle e momenti di intrattenimento, creando un’atmosfera vivace e ricca di spunti.

Nel cuore della primavera torna Abat-Jour Market, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del vintage e dell’artigianato, giunto alla sua 14esima edizione. Domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 20, la suggestiva Corte Faggiola di Gariga di Podenzano si trasformerà in un luogo da esplorare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Rare Market a Firenze: vintage, cibo e musica all’IppodromoSabato 14 e domenica 15 marzo 2026, l’Ippodromo del Visarno a Firenze si trasformerà in una vetrina unica dedicata al raro e all’artigianato di... Firenze, apre il market di vintage, arte e musica alle CascineFirenze, 14 marzo 2026 - Musica, stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand...