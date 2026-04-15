Musica a Baronissi la seconda edizione del Rossometile Metal Fest

Venerdì 17 aprile, presso l’Empire Club Event di Baronissi, si terrà la seconda edizione del Rossometile Metal Fest. L’evento si svolge in una location dedicata a concerti e spettacoli dal vivo, e questa edizione prevede diverse esibizioni di band metal. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è promosso come un appuntamento per gli appassionati del genere musicale.