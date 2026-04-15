Musica a Baronissi la seconda edizione del Rossometile Metal Fest
Venerdì 17 aprile, presso l’Empire Club Event di Baronissi, si terrà la seconda edizione del Rossometile Metal Fest. L’evento si svolge in una location dedicata a concerti e spettacoli dal vivo, e questa edizione prevede diverse esibizioni di band metal. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è promosso come un appuntamento per gli appassionati del genere musicale.
Venerdì 17 aprile l'Empire Club Event di Baronissi ospita la seconda edizione del Rossometile Metal Fest. L'evento riunisce sul palco formazioni della scena rock e metal indipendente, affiancando realtà del territorio a gruppi di respiro nazionale con l'obiettivo di consolidare un polo musicale.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
La primavera arriva a suon di "Beat Fest": musica, street food e mercatini al centro della seconda edizioneLa musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera.
Beat Fest, la seconda edizione scalda i motori. Il lungomare cambia volto tra musica, cibo e sport: le dateDopo il successo della prima edizione, che ha raccolto ben 20 mila partecipanti in soli due giorni, Beat Fest torna a Marina Centro per inaugurare...