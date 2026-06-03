Nel triangolare finale dei play-off di seconda categoria, il Molazzana ha pareggiato, lasciando il risultato finale nelle mani delle altre squadre. La formazione ha schierato Poli, Novelli (sostituito da Petricci al 23’ st), Marrazzo, Garzella, Ceccarelli, De Gennato, Ferrari (entrato al 28’ st Taddei), Diagne, Petri e Bertini (sostituito da Bartolini al 37’ st). La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, influenzando le future qualificazioni nel torneo.

San Vincenzo Molazzana SAN VINCENZO: Poli, Novelli (23’ st Petricci), Marrazzo, Garzella, Ceccarelli, De Gennato, Ferrari (28’ st Taddei), Garzella, Diagne, Petri, Bertini (37’ st Bartolini). (A disp.: Rossi, Bracci, Garfagnini, Mangoni, Caramante, Caroti, Trapassi). All.: Mucci. MOLAZZANA: Bolognesi, Angelini, Togneri, Martinelli (32’ st Matteo Bertoncini), Michelotti, Biagioni, Muccini (20’ st Micchi), Bresciani (30’ st S. Guidi), Febbrai (40’ st Manfredi), Mattia Bertoncini, Bachini. (A disp.: Barsanti, A. Guidi, Sarti, Tamagnini, Dini). All.: Pierotti. Arbitro: Cuomo di Pisa. Reti: 20’ pt Bertini, 28’ pt Febbrai. SAN VINCENZO - Padroni di casa in vantaggio al 20’ del primo tempo con Bertini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SECONDA CATEGORIA. Triangolare finale dei play-off: pari per il Molazzana, ora dipende dagli altri

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