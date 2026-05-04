Prima e seconda categoria Capraia la vittoria non basta sarà ’solo’ finale play-off Prima gioia Monterappoli

Nel campionato di prima e seconda categoria, il Capraia ha vinto 1-0 in trasferta contro il Mezzana, ma questa vittoria non permette loro di agganciare la vetta. Nel frattempo, il Monterappoli ha ottenuto la prima vittoria stagionale. Il Tavola si è invece imposto a Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia, mantenendo vive le speranze di giocarsi i playoff. La lotta in classifica prosegue senza cambiamenti significativi.

Il Capraia espugna 1-0 il campo del Mezzana, ma il Tavola fa altrettanto a Sesto Fiorentino col Rinascita Doccia e così per i gialloblù di mister Gaccione sfuma l’aggancio in vetta. In Prima Categoria vanno i pratesi, ma il Capraia potrà tentare l’assalto alla seconda promozione consecutiva con i play-off del girone F di Seconda Categoria. Grazie al vantaggio di 13 punti sulla quinta, Pagliai e compagni sono matematicamente in finale, dove attendono la vincente di La Lanterna-Atletica Castello. Nel medesimo raggruppamento il già retrocesso Monterappoli ottiene la prima vittoria stagionale propria all’ultimo turno, regolando 3-2 a Larciano il Montalbano Cecina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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