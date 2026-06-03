se vuoi fare la spia non studiare intelligence

Un esperto ha affermato che seguire un corso universitario in intelligence studies non garantisce di intraprendere una carriera nel settore. Ha spiegato che, nella maggior parte dei casi, queste lauree sono poco collegabili alle attività pratiche di intelligence e non rappresentano un percorso diretto verso lavori nel campo. La dichiarazione si basa su dati e analisi di esperti del settore, che evidenziano come questi studi siano più teorici che pratici.

«In realtà un corso universitario in intelligence studies è raramente un percorso verso una carriera nell’intelligence». Nigel Inkster, già capo delle operazioni del Secret Intelligence Service (o MI6, il servizio segreto britannico per l’estero), non è il solo a dirlo, ma lo sostiene con una chiarezza che vale la pena prendere sul serio. Perché dietro questa affermazione apparentemente controintuitiva c’è una delle tensioni più interessanti e meno discusse nell’ecosistema della sicurezza nazionale contemporanea: quella tra chi studia l’intelligence e chi la pratica. Gli intelligence studies esistono come campo accademico riconoscibile almeno dagli anni Ottanta, con un’accelerazione significativa dopo l’11 settembre 2001. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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