In Italia, nel 2026, le donne che desiderano diventare madri trovano sempre più difficile conciliare lavoro e maternità. Secondo un rapporto di Save the Children, le madri che vogliono lavorare devono spesso scegliere tra occupazione part-time o abbandonare il lavoro, poiché le condizioni attuali rendono complicato mantenere entrambi gli aspetti. Questa situazione viene descritta come camminare su un filo sempre più sottile, un'immagine adottata dall'organizzazione negli ultimi undici anni.

Camminare su un filo sempre più teso. È l'immagine che Save the Children usa da undici anni per descrivere le madri italiane, e ogni anno quel filo si assottiglia un po' di più. L'undicesima edizione del Rapporto "Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026", pubblicata a pochi giorni dalla Festa della Mamma, non porta, neanche a dirlo, buone notizie. L'indice nazionale scende, le dimissioni delle neomamme aumentano, e per la prima volta il peggioramento delle condizioni lavorative delle madri colpisce tutte le regioni, da Nord a Sud Italia, senza eccezioni. Numeri che non si possono ignorare. Nel 2025 in Italia sono nati circa 355mila bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno prima.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sempre più “Equilibriste”: in Italia nel 2026 se vuoi fare la mamma non lavori (o lavori part-time)

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