Le intercettazioni della paranza di Montesanto | Se te lo vuoi fare vai là tutto nero e spari

Le indagini hanno portato all’arresto di tre giovani coinvolti in uno scontro tra due gruppi criminali nel quartiere. Le intercettazioni rivelano alcune delle conversazioni tra i membri delle paranze, tra cui un episodio in cui si suggerisce di andare in un luogo isolato e sparare. La vicenda è nata da un semplice sguardo, che ha scatenato una serie di tensioni tra le fazioni rivali.

Dall'ordinanza che ha portato in manette 3 giovanissimi, lo scontro tra le paranze del Pallonetto e di Montesanto; tutto era nato da uno "sguardo di troppo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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