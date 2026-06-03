Se picchi una bambina così sai di ucciderla la rabbia del padre biologico di Beatrice | perché secondo lui le accuse devono cambiare

L’avvocato di Maurizio Rao ha affermato che picchiare una bambina di due anni non equivale a farlo con un adulto, sostenendo che le accuse dovrebbero essere riviste. La dichiarazione arriva dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti dell’uomo, coinvolto nel caso della piccola Beatrice. Il padre biologico della bambina ha dichiarato che un episodio di violenza contro una bambina così piccola può essere fatale.

«Picchiare una bambina di due anni non è la stessa cosa che picchiare un adulto» dice Mario Ventimiglia, avvocato di Maurizio Rao, padre biologico della piccola Beatrice. Perciò secondo il legale, la procura dovrebbe cambiare il capo d’imputazione. Parlando a margine dell’interrogatorio di Emanuel Iannuzzi, compagno della madre della bambina di due anni uccisa di botte nella notte tra l’8 e il 9 febbraio a Bordigera, l’avvocato ha aggiunto: «Se si colpisce con ferocia e crudeltà una bambina così piccola, non si può pensare di non causarne la morte. Ci aspettiamo che eventualmente il capo di imputazione sia solo provvisorio: speriamo che la procura da ulteriori elementi che devono essere ancora depositati possa contestare quantomeno allo Iannuzzi l’omicidio volontario della bambina». 🔗 Leggi su Open.online

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