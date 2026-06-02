Bimba morta a Bordighera nuove accuse | Le sorelline venivano punite se mostravano affetto a Beatrice

Le nuove accuse riguardano le modalità di punizione delle sorelline della piccola Beatrice, di due anni, morta a Bordighera. Secondo le accuse, le sorelline venivano punite se mostravano affetto verso la bambina deceduta. L’indagine si concentra sui comportamenti delle persone coinvolte e sulle eventuali responsabilità legate alle modalità di gestione e punizione delle minori. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sulle accuse.

Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta relativa alla morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni deceduta a Bordighera, in provincia di Imperia. Secondo gli atti dell’indagine, non solo la vittima sarebbe stata sottoposta a continue violenze, ma anche le sue due sorelle maggiori avrebbero vissuto in un contesto di gravi maltrattamenti, fatto di minacce, punizioni e privazioni. La Procura contesta a Emanuela Aiello, 44 anni, e al compagno Emanuel Iannuzzi, 42 anni, una serie di condotte che avrebbero trasformato l’ambiente familiare in una situazione di costante paura. I due sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta che punta a chiarire le responsabilità nella morte della bambina, che secondo gli investigatori sarebbe stata provocata dalle percosse subite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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