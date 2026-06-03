Se l' ideologia ci acceca la vittima è la verità

Notizia in breve

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato a morte a Southampton, nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un sospettato, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La vittima è stata trovata ferita gravemente e successivamente dichiarata deceduta in ospedale. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle motivazioni dell’aggressione o sull’identità dell’autore. La scena del crimine è stata isolata e sono in corso rilievi.