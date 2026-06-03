Se l' ideologia ci acceca la vittima è la verità

Da ilgiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato a morte a Southampton, nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un sospettato, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La vittima è stata trovata ferita gravemente e successivamente dichiarata deceduta in ospedale. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle motivazioni dell’aggressione o sull’identità dell’autore. La scena del crimine è stata isolata e sono in corso rilievi.

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Gentile Direttore Feltri, ho letto la storia di Henry Nowak, il ragazzo inglese di 18 anni accoltellato a morte a Southampton, Regno Unito. Secondo quanto emerso, quando la polizia è arrivata sul posto avrebbe inizialmente creduto alla versione dell'aggressore, il quale sosteneva di essere vittima di un'aggressione razzista. Così il giovane ferito, che ripeteva di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare, sarebbe stato ammanettato invece di essere immediatamente soccorso. La cosa che mi ha colpito è che quelle parole, «non riesco a respirare», sono diventate famose in tutto il mondo dopo la morte di George Floyd. Per anni ci è stato spiegato che rappresentavano il simbolo dell'oppressione e del razzismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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