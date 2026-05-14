Papa Leone XIV agli studenti della Sapienza | La guerra ci acceca non si chiami difesa un riarmo pericoloso
Il papa ha rivolto un messaggio agli studenti della Sapienza, affermando che la guerra ci acceca e che non bisogna chiamare difesa un riarmo rischioso. Ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alle intelligenze artificiali e ha invitato i giovani a riflettere sulle implicazioni di queste nuove tecnologie. Il discorso si è concentrato sulla necessità di attenzione e consapevolezza di fronte alle minacce contemporanee.
"Il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare". È questo uno dei cuori pulsanti del discorso tenuto da papa Leone XIV all'università La Sapienza di Roma. Accolto con una ovazione da una cappella universitaria, dopo un breve momento di preghiera con il cappellano e con gli studenti, il pontefice si è rivolto ai giovani: "I viali della città universitaria sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza che, anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie, vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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