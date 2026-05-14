Papa Leone XIV agli studenti della Sapienza | La guerra ci acceca non si chiami difesa un riarmo pericoloso

Il papa ha rivolto un messaggio agli studenti della Sapienza, affermando che la guerra ci acceca e che non bisogna chiamare difesa un riarmo rischioso. Ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alle intelligenze artificiali e ha invitato i giovani a riflettere sulle implicazioni di queste nuove tecnologie. Il discorso si è concentrato sulla necessità di attenzione e consapevolezza di fronte alle minacce contemporanee.

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