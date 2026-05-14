Papa Leone XIV agli studenti della Sapienza | La guerra ci acceca non chiamate difesa un riarmo pericoloso

Il Papa ha rivolto un messaggio agli studenti della Sapienza, avvertendo che la guerra acceca le persone e invitandoli a non considerare il riarmo come una vera difesa. Durante il discorso, ha anche espresso preoccupazione per lo sviluppo delle intelligenze artificiali e ha incoraggiato i giovani a riflettere sulle implicazioni di queste tecnologie. Il pontefice ha sottolineato l’importanza di un impegno responsabile in un’epoca di crescenti sfide globali.

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