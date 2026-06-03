Se la guerra è una questione privata L’atomica e l’eroe che divenne folle

Il cielo sopra Kokura e Nagasaki era coperto, mentre su Hiroshima ci si presentava sereno, con visibilità di dieci miglia a quota di tredicimila piedi. Non sono stati segnalati eventi meteorologici estremi o cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche durante il giorno. La differenza tra le condizioni di Hiroshima e le altre due città si è mantenuta costante, influenzando le operazioni aeronautiche e i voli nella regione.

Stato del cielo su Kokura coperto. Su Nagasaki coperto. Su Hiroshima sereno, con visibilità dieci miglia sulla quota di tredicimila piedi. D’altronde era questo il suo compito: fare ricognizione. Comunicare le condizioni meteo per l’attacco, determinando così l’obiettivo più comodo. E a quel punto scappare via veloce che ci avrebbe pensato l’Enola Gay alle sue spalle. Pare che Claude Eatherly non sapesse nemmeno bene la portata di quello che stava per accadere. Ma ci mise poco a capire. Nel momento in cui vide scomparire in una nube l’intera città giapponese che aveva avuto la sfortuna di svegliarsi con il bel tempo. Era il 6 agosto 1945. Rientrato in patria fu ricoperto di decorazioni, lo aspettava una luminosa carriera nell’esercito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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