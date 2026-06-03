La Gilda degli insegnanti denuncia temperature superiori ai 30 gradi nelle aule scolastiche, rendendo difficile la concentrazione degli studenti. I sindacati chiedono interventi immediati, come l’installazione di ventilatori e condizionatori, e l’adozione di orari più flessibili per ridurre l’esposizione al caldo. La questione riguarda molte scuole che non sono dotate di sistemi di raffreddamento adeguati, e si evidenzia come le alte temperature compromettano l’attività didattica.

Come possono gli studenti concentrarsi in aule sopra i trenta gradi?. Quali misure concrete propongono i sindacati per mitigare il calore?. Chi deve finanziare il noleggio dei condizionatori per gli esami?. Perché le strutture scolastiche attuali non resistono alle ondate termiche?.? In Breve Presidi Prati e Arcuti gestiscono carenze tramite noleggio condizionatori e spostamento studenti.. Liceo Monti sposta gli studenti verso aule meno esposte al sole a sud.. Il fenomeno del caldo intenso durante gli esami persiste da dieci anni.. Le attività scolastiche proseguiranno fino a tarda estate con esami e scrutini.. Le aule diventano forni: il sindacato Gilda denuncia temperature sopra i trenta gradi nelle scuole di Forlì-Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole in fiamme: Gilda denuncia temperature sopra i 30 gradi

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Ondate di caldo, ad Ancona è allerta gialla: previste temperature sopra i 30 gradiDomani, giovedì 28 maggio, si prevede un’ondata di caldo con temperature superiori ai 30 gradi ad Ancona, che ha emesso un’allerta gialla.