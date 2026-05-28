Scuole ' bollenti' la denuncia della Cgil | Temperature oltre i 30 gradi docenti e studenti a lezione in condizioni insostenibili

Le scuole registrano temperature superiori ai 30 gradi, secondo la Cgil. Il sindacato scuola Flc Cgil e la Cgil di Modena riferiscono numerose segnalazioni di docenti e studenti costretti a svolgere le lezioni in condizioni considerate insostenibili. La denuncia riguarda le settimane recenti, con particolare attenzione agli ultimi giorni. La situazione viene descritta come problematica e difficile da gestire, senza indicazioni ufficiali su interventi o soluzioni immediate.

Il sindacato scuola Flc Cgil e la Cgil di Modena, a seguito di innumerevoli segnalazioni, denunciano le condizioni insostenibili in cui studenti e personale scolastico stanno affrontando le attività didattiche di queste settimane, e in particolare degli ultimi giorni.In molte scuole - dicono le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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