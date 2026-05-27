Ondate di caldo ad Ancona è allerta gialla | previste temperature sopra i 30 gradi

Domani, giovedì 28 maggio, si prevede un’ondata di caldo con temperature superiori ai 30 gradi ad Ancona, che ha emesso un’allerta gialla. In quattro città italiane, Bologna, Firenze, Roma e Torino, le temperature raggiungeranno livelli critici e saranno classificate con il massimale bollino rosso, secondo il monitoraggio del ministero della Salute.

Nella giornata di domani, giovedì 28 maggio, il caldo raggiungerà livelli critici in quattro città italiane secondo il monitoraggio del ministero della Salute: Bologna, Firenze, Roma e Torino saranno da bollino rosso. Bollino arancione per Pescara, mentre quasi tutte le altre città osservate. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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