Scuole aperte dal 31 agosto se ne occuperanno docenti e ATA dell’Istituto? L’ANCI solleva il nodo delle risorse

L'ANCI ha sollevato il problema delle risorse necessarie per l'apertura anticipata delle scuole primarie, prevista dalla Regione Emilia-Romagna dal 31 agosto. La questione riguarda chi si occuperà delle attività, considerando che docenti e personale ATA sono coinvolti nell'organizzazione e gestione delle scuole. La decisione di aprire le strutture prima dell'inizio delle lezioni ha generato discussioni, senza ancora essere chiariti i dettagli relativi al supporto e alle risorse disponibili.

L’idea della Regione Emilia-Romagna di aprire le scuole primarie dal 31 agosto, due settimane prima dell’avvio delle lezioni, continua a suscitare confronti e perplessità. Il progetto sperimentale, pensato per offrire alle famiglie attività sportive, culturali e ricreative negli ultimi giorni dell’estate, si confronta ora con una serie di questioni organizzative sollevate sia dai dirigenti scolastici sia dai Comuni. Tra le voci critiche c’è quella di Lorella Camporesi, dirigente scolastica intervistata dal Resto del Carlino. Pur riconoscendo l’obiettivo dell’iniziativa, Camporesi richiama l’attenzione sulle difficoltà operative che potrebbero emergere già nella fase di avvio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scuole aperte dal 31 agosto: il piano per aiutare le famiglie

Scuole aperte dal 31 agosto, i bagnini non ci stanno: “Così si danneggia il turismo”I bagnini di alcune spiagge dell’Emilia-Romagna protestano contro l’apertura anticipata delle scuole dal 31 agosto.

Temi più discussi: Scuola, conciliazione tempi di vita e lavoro delle famiglie: nuovi servizi per alunne e alunni dell’Emilia-Romagna, primarie aperte dal 31 agosto al 14 settembre; Emilia-Romagna, scuole aperte dal 31 agosto; Scuole aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna, è protesta; Scuole aperte dal 31 agosto: bagnini contro mamme di m …. Scontro aperto.

Emilia-Romagna, scuole aperte dal 31 agosto. L'assessora Conti rassicura i sindaci: Massima flessibilità su tempi e struttureL’assessora regionale all'Istruzione replica alle critiche avanzate dai Comuni: Mai pensato di toccare le risorse per la disabilità. Oggi incontro tra i tecnici della Regione e quelli dei 42 Comuni ... corrieredibologna.corriere.it

Scuole primarie aperte dal 31 agosto: i posti, gli orari, i costi. Ecco il piano del Comune x.com

Scuole aperte il 31 agosto: Ma non tutte riusciranno a farlo . Sarà dura trovare il personaleCamporesi, rappresentante dei presidi: Tanti nodi ancora da sciogliere. Venerdì vertice con il Comune ... msn.com