Scuole aperte dal 31 agosto i bagnini non ci stanno | Così si danneggia il turismo

Dopo le polemiche politiche e il dibattito sul ruolo della scuola come supporto alle famiglie, la sperimentazione avviata dall’Emilia-Romagna per tenere aperte alcune primarie già dal 31 agosto incontra ora la protesta del settore turistico. Il progetto, che coinvolgerà Rimini e altri 41 comuni con attività sportive e laboratori prima dell’inizio ufficiale delle lezioni, viene contestato dai rappresentanti degli stabilimenti balneari e degli albergatori, che temono ripercussioni sulla stagione estiva. Nei giorni scorsi l’assessora regionale al Welfare Isabella Conti aveva difeso l’iniziativa, spiegando che non si tratta di trasformare la scuola in un “parcheggio” per bambini ma di offrire un sostegno concreto alle famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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