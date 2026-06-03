Scuola Tecnologia teatro e vecchi ricordi

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scuola ha ospitato un evento che ha unito tecnologia, teatro e ricordi di vecchie generazioni. Gli studenti hanno messo in scena spettacoli teatrali, mentre all’interno di aule e laboratori si sono svolti approfondimenti su temi innovativi. Durante la giornata, sono stati condivisi aneddoti e ricordi di chi ha vissuto gli anni passati in quella stessa scuola. La manifestazione ha coinvolto studenti, insegnanti e familiari.

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La scuola è un ponte tra generazioni. È il presente, ma è anche il luogo dove si costruisce il futuro e lo scrigno che custodisce ricordi del passato. In tutti i casi, è capace di unire, creare legami capaci di durare. Cinque istituti superiori (istituto professionale Ruffilli, liceo artistico Canova, classico Morgagni, Itis Marconi e il cesenate Itis Pascal) hanno partecipato a ‘ Social Sparks ’, progetto di VemSistemi dedicato all’educazione alla comunicazione etica e sociale: 69 studenti sono stati ospiti dell’azienda in un’iniziativa promossa anche dal ‘Ruffilli’, che coinvolto anche PubliOne e l’associazione Alumni Unibo. Affiancati da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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