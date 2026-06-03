scuola tecnologia teatro e vecchi ricordi

Notizia in breve

Una scuola ha ospitato un evento che ha unito tecnologia, teatro e ricordi di vecchie generazioni. Gli studenti hanno messo in scena spettacoli teatrali, mentre all’interno di aule e laboratori si sono svolti approfondimenti su temi innovativi. Durante la giornata, sono stati condivisi aneddoti e ricordi di chi ha vissuto gli anni passati in quella stessa scuola. La manifestazione ha coinvolto studenti, insegnanti e familiari.