Una riunione tra vecchi campioni ha riunito alcuni ex giocatori che non si vedevano da anni, molti dei quali avevano vestito la maglia arancione durante la stagione 1980-81, quando la squadra conquistò la promozione in Serie A dopo una lunga cavalcata in cadetteria. Tra ricordi e momenti condivisi, i protagonisti si sono ritrovati a tavola, rivivendo quei giorni che hanno segnato la storia del club.

Qualcuno non si era più rivisto dai tempi della militanza in maglia arancione. Alcuni furono protagonisti di quella storica promozione in serie A nella stagione 1980-81 preceduta da una magnifica cavalcata che valse il successo in cadetteria. Altri hanno vestito la maglia arancione fino alla metà degli anni Ottanta. È stata davvero un successo la réunion dei vecchi campioni della Pistoiese andata in scena ieri a pranzo alla Locanda del capitano del popolo, in pieno centro. L’organizzazione è stata di Pierantonio Ravasi un appassionato di calcio mantovano che realizza in giro per l’Italia questi ritrovi delle squadre anni Ottanta, che si è avvalso della collaborazione di Claudio Dania e di Roberto Agostini che ha curato le grafiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche i protagonisti della promozione in a. La reunion dei vecchi campioni. A tavola ricordi indimenticabili

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