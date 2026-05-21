Ancona visori VR per anziani | la tecnologia che riaccende i ricordi

A Ancona, sono stati avviati progetti che utilizzano visori di realtà virtuale per stimolare la memoria degli anziani. Le sessioni di stimolazione cognitiva sono organizzate da un team specializzato che coordina le attività e assiste i partecipanti durante l’utilizzo dei dispositivi. I ricordi vengono riattivati attraverso esperienze immersive create appositamente per favorire il coinvolgimento e il ricordo di momenti passati. La tecnologia viene impiegata in strutture dedicate, con l’obiettivo di sostenere il benessere degli anziani.

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? Punti chiave Come può un visore VR riattivare i ricordi di un anziano?. Chi coordina tecnicamente le sessioni di stimolazione cognitiva ad Ancona?. Perché gli psicologi devono supervisionare ogni video proiettato ai pazienti?. Come verranno usati i dati raccolti per trattare la demenza senile?.? In Breve Team Virtualmentis composto da quattro soci opera nelle strutture Anni Azzurri di Ancona.. Stefano Stefanelli realizza i contenuti video seguendo protocolli medici e psicologici specifici.. Sessioni esperienziali in piccoli gruppi durano mezza giornata per garantire coinvolgimento costante.. Progetto mira a estendere il modello terapeutico a tutte le strutture assistenziali italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, visori VR per anziani: la tecnologia che riaccende i ricordi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Simulatori di ebbrezza e visori ottici: la Polizia Locale sale in cattedra con l'alta tecnologia Leggi anche: Ancona riaccende i motori: nasce il 1° trofeo Eleganza Città di Ancona Tutti i migliori visori VR per la realtà virtuale in offerta per il Black FridaySuper prezzo di 279.99 euro per questo visore a realtà mista di Meta. Quest 3S è il visore entry level senza fili pensato per chi vuole entrare nel mondo della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata ... everyeye.it Pimax rivoluziona i visori VR ma il prezzo non è per tuttiPimax ha annunciato il visore VR Dream Air, un dispositivo ultraleggero che promette prestazioni elevate in un form factor compatto. Pesando meno di 200 grammi, il Dream Air utilizza pannelli ... tomshw.it