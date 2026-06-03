Scuola nuovo allarme | Troppo caldo nelle aule Si misurino le temperature
Nelle scuole si registrano temperature superiori ai 30 gradi nelle aule, creando condizioni di disagio per studenti e insegnanti. La richiesta è di misurare regolarmente le temperature per garantire ambienti più sicuri e confortevoli. La situazione si verifica in diverse scuole, con attività didattiche che risultano complicate a causa del caldo eccessivo. Le autorità scolastiche sono invitate a intervenire per monitorare e affrontare il problema.
Temperature oltre i 30 gradi nelle aule, studenti e docenti costretti a seguire e svolgere le attività scolastiche in condizioni sempre più difficili. È questo l’allarme lanciato dalla Gilda, sindacato degli insegnanti di Forlì-Cesena e Rimini, che denuncia una situazione definita "insostenibile" negli istituti scolastici. Venerdì già la Cgil aveva segnalato casi di malori (abbassamenti di pressione e addirittura svenimenti) in città, dagli asili alle superiori, con casi di temperature superiori a 30° nelle aule. Anche Gilda ha ricevuto numerose segnalazioni di analogo tenore. Secondo il sindacato, le elevate temperature registrate negli ultimi giorni hanno compromesso il benessere e la salute di studenti, insegnanti e personale scolastico, rendendo particolarmente gravoso lo svolgimento delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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