Nelle scuole si registrano temperature superiori ai 30 gradi nelle aule, creando condizioni di disagio per studenti e insegnanti. La richiesta è di misurare regolarmente le temperature per garantire ambienti più sicuri e confortevoli. La situazione si verifica in diverse scuole, con attività didattiche che risultano complicate a causa del caldo eccessivo. Le autorità scolastiche sono invitate a intervenire per monitorare e affrontare il problema.

Temperature oltre i 30 gradi nelle aule, studenti e docenti costretti a seguire e svolgere le attività scolastiche in condizioni sempre più difficili. È questo l’allarme lanciato dalla Gilda, sindacato degli insegnanti di Forlì-Cesena e Rimini, che denuncia una situazione definita "insostenibile" negli istituti scolastici. Venerdì già la Cgil aveva segnalato casi di malori (abbassamenti di pressione e addirittura svenimenti) in città, dagli asili alle superiori, con casi di temperature superiori a 30° nelle aule. Anche Gilda ha ricevuto numerose segnalazioni di analogo tenore. Secondo il sindacato, le elevate temperature registrate negli ultimi giorni hanno compromesso il benessere e la salute di studenti, insegnanti e personale scolastico, rendendo particolarmente gravoso lo svolgimento delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, nuovo allarme: "Troppo caldo nelle aule. Si misurino le temperature"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Walmart Shopping Trip: Fast eine Schiesserei auf dem Parkplatz!

Notizie e thread social correlati

10 giorni di vacanza in meno in estate? Genitori in protesta perché nelle aule fa troppo caldo. E siamo a MarzoI genitori protestano perché nelle aule scolastiche fa troppo caldo e chiedono che siano ridotti i giorni di vacanza estivi di circa dieci, con la...

"Caldo insostenibile nelle aule": polemica sulla nuova scuola Ongaro di FidenzaNelle aule della nuova scuola Ongaro di Fidenza le temperature superano frequentemente i limiti considerati confortevoli.

Temi più discussi: Scuola, nuovo allarme: Troppo caldo nelle aule. Si misurino le temperature; Troppo caldo, i bambini stanno male: la denuncia delle famiglie e la risposta del municipio. Cosa sta succedendo; Scuole come forni a Modena, allarme esami: Troppo caldo, sicurezza a rischio; Aule bollenti, è allarme: Qui si rischia la salute, altro che scuola d’estate.

Omicidi tra i minori, +150% in un anno: gli psichiatri lanciano l’allarme sul nuovo volto del disagio giovanile reddit

Allarme bomba alla scuola media: evacuati 240 ragazzi. E’ il secondo caso in due giorni: attimi di paura e massima allertaI carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nel plesso di Pianello a Monte Roberto (Ancona), non trovando anomalie. I genitori, ancora increduli, sono andati a riprendere i loro figli. L'allarme già ... ilrestodelcarlino.it

Troppo caldo, i bambini stanno male: la denuncia delle famiglie e la risposta del municipio. Cosa sta succedendoIn una lettera indirizzata al II municipio e ripresa dall'Ansa, mamme e papà chiedono interventi per mitigare le alte temperature nella scuola d'infanzia del Villaggio Olimpico. Ma l'assessora spiega: ... romatoday.it