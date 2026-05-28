Caldo insostenibile nelle aule | polemica sulla nuova scuola Ongaro di Fidenza

Nelle aule della nuova scuola Ongaro di Fidenza le temperature superano frequentemente i limiti considerati confortevoli. Studenti e insegnanti hanno segnalato ambienti troppo caldi già poche settimane dopo l'apertura. La struttura, inaugurata di recente, si trova al centro di polemiche per le condizioni climatiche interne. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause di questo problema.

È polemica sulla nuova scuola Ongaro di Fidenza, inaugurata poche settimane fa e già al centro di segnalazioni legate alle alte temperature nelle aule. A intervenire sono il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza e la segretaria cittadina del Carroccio Samantha Parri, che parlano di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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