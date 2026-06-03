Scuola nel Salento aule bollenti | solo un edificio su dieci ha l' aria condizionata

Nel Salento, solo il 10% delle scuole dispone di aria condizionata. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la maggior parte delle aule resta senza sistemi di raffreddamento. Le aule più calde sono quelle prive di impianti di climatizzazione, rendendo difficile il comfort durante le ore di lezione. La situazione riguarda numerosi edifici scolastici della regione, dove le temperature estive spesso superano i limiti di sicurezza e benessere.

Una scuola raffrescata su dieci. È questo il dato che emerge dagli Open Data del Ministero dell'Istruzione e del Merito e che fotografa lo stato degli impianti di climatizzazione negli edifici scolastici della provincia di Lecce. Un numero che potrebbe apparire sconfortante, ma che diventa ancora più significativo quando viene confrontato con il resto della Puglia e con il quadro nazionale. I numeri L'elaborazione dei dati ministeriali aggiornati all'anno scolastico 20242025 mostra infatti che nel Salento soltanto 67 sedi scolastiche su 706 risultano dotate di impianti di condizionamento o ventilazione. In percentuale significa appena il 9,49% del totale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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