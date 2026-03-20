Guerra Iran nel sud-est asiatico è crisi energetica | nelle Filippine si lavora solo quattro giorni la Thailandia taglia l’aria condizionata

Nel sud-est asiatico, le Filippine hanno deciso di limitare la produzione a quattro giorni alla settimana, mentre in Thailandia molte aziende stanno spegnendo l’aria condizionata per risparmiare energia. I governi della regione stanno adottando misure per ridurre i consumi energetici, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire a causa della crisi legata alla guerra in Iran.

In tutto il sud-est asiatico, i governi si stanno impegnando per trovare metodi per ridurre i consumi e proteggere la popolazione dalla grave impennata dei prezzi dei carburanti che sta colpendo i paesi dell’area. La guerra in Medio Oriente sta causando, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero globale con il sud-est asiatico tra le aree più colpite. Ad analizzare la situazione è il Guardian, che spiega come l’Asia dipenda fortemente dall’importazione di carburanti che transitano dallo Stretto di Hormuz. Il governo delle Filippine, Stato che dipende dal... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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