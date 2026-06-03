Scuola e sanità all' OdM corso di biologia con curvatura biomedica per orientare i futuri medici

Questa mattina, presso l’auditorium dell’ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia reggina, si è svolto un corso di biologia con specializzazione biomedica rivolto agli studenti dei licei scientifici. L’evento ha visto una sessione teorica e pratica, con la partecipazione attiva degli studenti. L’obiettivo principale è stato orientare i giovani verso future carriere nel settore medico e sanitario.

Si è svolto questa mattina, presso l’auditorium dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia reggina, un intenso e partecipato incontro teorico-pratico del corso di biologia con curvatura biomedica, che ha coinvolto gli studenti dei licei scientifici Leonardo da Vinci di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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