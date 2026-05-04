Percorso di Biologia con curvatura biomedica | studenti in visita all' ospedale Perrino

Questa mattina a Brindisi si è tenuta la prima giornata del ciclo di attività del percorso di Biologia con curvatura biomedica del Liceo “Fermi Monticelli”. Gli studenti hanno visitato l’ospedale Perrino, dove hanno partecipato a varie attività e osservato da vicino ambienti e strumenti legati alle scienze biologiche e mediche. L’iniziativa prosegue con ulteriori appuntamenti previsti nel corso dell’anno scolastico.

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