Scuola e diabete | genitori e bambini insieme per l’inclusione

Una scuola ha organizzato un incontro tra genitori e bambini con diabete per discutere di inclusione. Durante l’evento si sono affrontati i modi in cui i compagni di classe possono supportare i coetanei con questa condizione. Sono stati analizzati i rischi legati alle attività scolastiche e alle merende, evidenziando le misure di sicurezza da adottare per prevenire eventuali emergenze. La discussione si è concentrata su pratiche e comportamenti utili a favorire l’integrazione degli studenti con diabete.

Come possono i compagni di classe aiutare un bambino con il diabete?. Quali sono i rischi concreti durante le attività scolastiche e le merende?. Cosa devono sapere esattamente i genitori per gestire le emergenze glicemiche?. Perché la scuola ha scelto di coinvolgere direttamente le famiglie e i bambini?.? In Breve Progetto diviso in due fasi: attività ludica per bambini a novembre e incontro tecnico a maggio.. Nadia Errichetti e l'associazione AGGD Basilicata APS hanno guidato i momenti formativi.. Insegnanti Luisa Laviano e Mariarosa Soldovieri hanno coordinato gli interventi didattici.. L'iniziativa supporta concretamente la gestione quotidiana di due alunni affetti da diabete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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