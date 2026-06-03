Scuola | Anief ricorsi vinti sul precariato toccano casse Stato
Oggi si è saputo che i ricorsi vinti da insegnanti e personale scolastico precario hanno portato a un risparmio per le casse dello Stato. La vittoria legale di questi lavoratori ha permesso di ottenere riconoscimenti economici e risarcimenti, riducendo i costi per il settore pubblico. La questione riguarda contratti a termine e stabilizzazioni, con numeri che indicano un impatto finanziario rilevante. La questione legale riguarda procedure di assunzione e diritti dei lavoratori nel settore scolastico.
Roma, 3 giu. (AdnkronosLabitalia) - "I tanti ricorsi vinti dai lavoratori della scuola stanno producendo un danno erariale non indifferente: 'Negli ultimi 3 anni le spese legali ministeriali ammontano complessivamente a 150 milioni con una media di 50 milioni all'anno', ha scritto qualche giorno fa il ministero dell'Istruzione e del Merito replicando ad alcune pubblicazioni allarmanti sul crescente contenzioso prodotto a seguito dei ricorsi presentati da docenti e personale Ata per ottenere dai giudici quello che l'amministrazione nega, spesso anche per via di norme sbagliate o del tutto anacronistiche". E' quanto si legge in ua nota Anief.... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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