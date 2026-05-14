Europa bacchetta l’Italia su precariato ATA Pacifico ANIEF | adesso assunzioni sul 100% dei posti e spetta un risarcimento Il Punto

La Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza riguardante l’utilizzo eccessivo di contratti a termine per il personale ATA nella scuola italiana. La decisione riaccende il dibattito sul precariato nel settore, con attenzione alle procedure di assunzione e ai diritti dei lavoratori. Un rappresentante sindacale ha dichiarato che ora si attendono assunzioni su tutto il territorio per tutti i posti disponibili e un eventuale risarcimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul ricorso abusivo ai contratti a termine del personale ATA riapre il confronto sul precariato nella scuola statale. Nel corso della trasmissione I protagonisti, condotta da Francesco Bunetto, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha ricostruito il percorso che ha portato alla decisione, collegandolo a un contenzioso iniziato molti anni fa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Precariato ATA, Pacifico (Anief): “Ue certifica ciò che denunciamo da anni”"La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Decima Sezione, con sentenza del 13 maggio 2026 resa nella causa C-15525, ha dichiarato che la Repubblica... Contratti brevi personale Ata, Corte Ue bacchetta l’Italia, ministero: “Presto norme per superare precariato”La Corte di Giustizia Ue in una sentenza boccia il sistema italiano di assunzione del personale Ata, perché "incompatibile con il diritto dell’UE sui... Temi più discussi: Scuola, la Corte UE boccia l'Italia: Il sistema di assunzioni del personale non docente viola il diritto europeo; Contratti brevi personale Ata, Corte Ue bacchetta l'Italia, ministero: Presto norme per superare precariato; Precari scuola, troppi contratti a termine per gli ATA: la Corte Europea di Giustizia bacchetta l'Italia; Energia e rinnovabili, Roberta Metsola ‘bacchetta’ l’Italia: Prenda esempio dalla Spagna. Tornare al gas russo? La cosa peggiore, la Russia vicino inaffidabile. Ma si ricorda la Venezi??? Applaudita per oltre 10 minuti nonostante non avesse diretto, non fosse al teatro ma neanche in Italia e neanche in Europa.............. Bocchino lei è un grande!!! x.com Contratti brevi personale Ata, Corte Ue bacchetta l’Italia, ministero: Presto norme per superare precariatoLa Corte di Giustizia Ue in una sentenza boccia il sistema italiano di assunzione del personale Ata, perché incompatibile con il diritto dell’UE ... fanpage.it L'Europa bacchetta l'Italia ma premia Mario DraghiCon lo sforamento italiano delle regole di bilancio europee, torna il dibattito tra paesi frugali e spendaccioni in un contesto di crisi energetiche e geopolitiche. Una via d'uscita è indicata nel Rap ... www1.wdr.de