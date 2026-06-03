Si è conclusa la fase dell’attività formativa per i bambini coinvolti nel progetto ‘Sculacciastrade’. Tutti i partecipanti hanno ottenuto la patente, secondo quanto comunicato nelle ultime settimane. L’iniziativa, rivolta a minori, prevedeva lezioni pratiche e teoriche, e si è conclusa con il rilascio ufficiale delle attestazioni. La consegna delle patenti è avvenuta in una cerimonia alla presenza degli organizzatori e di alcuni genitori. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante il percorso.

Alla fine la sospirata ‘patente’ è arrivata per tutti i partecipanti. Si è conclusa nei giorni scorsi, nel parcheggio del centro commerciale Centro*Sesto in via Petrosa, la nuova edizione dello storico Sculacciastrade, appuntamento ormai classico con l’educazione stradale rivolto ai bambini dell’ultimo anno delle primarie. Quest’anno sono state coinvolte quindici classi di sei scuole primarie del territorio. Come ogni anno i piccoli partecipanti, muniti di giubbetto catarifrangente e di casco, sono stati coinvolti in una esercitazione pratica in bicicletta, su un percorso con segnaletica verticale e orizzontale, finalizzata al conseguimento della cosiddetta ’patente di Sculacciastrade’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Sculacciastrade’ va in archivio. I bambini hanno preso la patente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La truffa dei denti: "Hanno preso i soldi e non ci hanno curato"Trecento persone hanno denunciato di essere state truffate da una clinica dentistica che ha chiuso senza completare i trattamenti.

"Non sapeva usare il cambio manuale e non metteva la freccia". Ecco come Kimi Antonelli ha preso la patenteKimi Antonelli ha ottenuto la patente dopo un percorso che ha incontrato alcune difficoltà.