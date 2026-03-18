Kimi Antonelli ha ottenuto la patente dopo un percorso che ha incontrato alcune difficoltà. Durante l'esame su strada, l'ingegnere Sara Giusti ha riferito che all'inizio il pilota Mercedes non era abituato a usare il cambio manuale e dimenticava di mettere la freccia durante i sorpassi. Successivamente, Antonelli ha migliorato le sue capacità di guida.

Il secondo pilota più giovane di sempre a vincere un Gran Premio fino all’anno scorso non aveva neppure la patente. Andrea Kimi Antonelli ha debuttato in Formula 1 sul circuito di Melbourne nel marzo 2025, poche settimane dopo aver superato l’esame pratico a bordo di una Volkswagen Golf grigia con cambio manuale, doppi pedali e l’enorme adesivo “scuola guida” sullo sportello anteriore. “Quando si è presentato alla Motorizzazione di San Marino era tesissimo. Aveva studiato le regole dai libri, ma il quiz è un ostacolo per tutti. Prima di cominciare il test su strada doveva superare quello teorico. Ha sbagliato una sola risposta sulle luci di stazionamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non sapeva usare il cambio manuale e non metteva la freccia". Ecco come Kimi Antonelli ha preso la patente

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