La truffa dei denti | Hanno preso i soldi e non ci hanno curato

Trecento persone hanno denunciato di essere state truffate da una clinica dentistica che ha chiuso senza completare i trattamenti. Secondo le testimonianze, i pazienti hanno pagato in anticipo per cure mai eseguite o completate. La clinica, ora inattiva, non risponde alle richieste di rimborso o chiarimenti, e gli utenti si sono rivolti alle forze dell’ordine per cercare di recuperare i soldi persi. La vicenda si sta approfondendo con l’apertura di un’indagine.

Trecento persone che dichiarano di essere state truffate da una clinica dentistica che ha chiuso i battenti. Si sono ritrovate oggi, 1 maggio, davanti alla sede della struttura, in via Brin, per protestare e hanno ricevuto la solidarietà del parlamentare di Avs Francesco Borrelli. "Ci hanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it

She Time-Traveled as a Strong Girl… and Kicked Her Way Into Saving a Handsome Prince!

Notizie correlate

“Aiutate Davide”: ma è una truffa. Così dei delinquenti hanno usato la storia di un bambino malato (e già guarito) per raccogliere soldi su PayPalUn volto innocente, una storia che stringe lo stomaco e un link pronto a trasformare la compassione in denaro.

La denuncia di Più Europa: "Avevamo le bandiere dell'Ucraina, ci hanno dato dei nazisti e hanno provato a intimidirci" / FOTOIn occasione della manifestazione per il 25 aprile a Firenze “hanno provato a intimidire chi portava simboli diversi da quelli da loro consentiti,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Truffa a Napoli, clinica di impiantologia chiude all’improvviso: 150 pazienti rimangono senza denti; Aci Castello, truffa del finto carabiniere a un’anziana: arrestato 61enne in poche ore; Escursionista cade e batte la testa sui Colli Euganei: recuperata in elicottero.

Truffa a Napoli, clinica di impiantologia chiude all’improvviso: 150 pazienti rimangono senza dentiLa Sanident di via Brin, attiva dal 2021, ha serrato i battenti senza dare alcun preavviso a chi era in cura. Le storie di coloro che hanno bussato o telefonato per proseguire i trattamenti ma non ha ... msn.com

Napoli, centro odontoiatrico chiude, pazienti lasciati senza dentiI disagi fisici e la rabbia di chi aveva già pagato le cure. msn.com

Le ipotesi di reato vanno dalla truffa all’appropriazione indebita, all’insolvenza fraudolenta - facebook.com facebook

Se ricevete un sms simile a questo: "Informa atm informa errore tap out salda le spese di gestione (1,50) entro 30 minuti per bloccare l'addebito massimo" è un tentativo di truffa di qualcuno che usa illegalmente il nome di ATM. Informazioni: atm.it/it/AtmNews/A x.com