Nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si è tenuta la presentazione del saggio ‘Scritture segrete’ di Dacia Maraini. L’evento ha messo in luce il ruolo delle parole e il percorso del pensiero femminile, con l’autrice che ha discusso del suo lavoro pubblicato nel 2022 da Rizzoli. La conversazione si è concentrata sul significato e sull’evoluzione delle scritture femminili, evidenziando il valore delle voci femminili nella letteratura e nella cultura.

Il potere delle parole e l’evoluzione del pensiero femminile protagonisti nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale che ospita la presentazione dell’ultimo saggio di Dacia Maraini, ‘Scritture segrete’ (pubblicato da Rizzoli lo scorso anno). L’incontro si terrà mercoledì 10 giugno alle 18.30, spazio in cui l’autrice dialogherà con Daniela Ardini. L’evento si inserisce nella rassegna ‘Palazzo di libri’, nata da un sondaggio d’opinione lanciato via newsletter da Palazzo Ducale a dicembre e realizzata con il contributo di Bper Banca. Il progetto complessivo coinvolge nomi di rilievo quali Sara Armella, Filippo Biolé, Nando Dalla Chiesa, Erica Manna, Roberta Olcese, Vincenzo Roppo, Margherita Rubino e Marco Salotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Scritture segrete’ di Maraini al Maggior Consiglio

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