Cosa possiamo fare? | la risposta di Dacia Maraini al senso di impotenza dei giovani

Il dialogo con le nuove generazioni porta spesso a galla interrogativi profondi e un diffuso disorientamento di fronte alla complessità della realtà odierna. Alla base di molti dei timori giovanili c’è, secondo la scrittrice, una sensazione di inadeguatezza rispetto alle emergenze globali. “Cosa possiamo fare?” è la domanda ricorrente, espressione di un “senso di impotenza che è grave sulle nuove generazioni”. Maraini ha rintracciato l’origine di questo sentimento in una cultura fortemente individualista: “c’è un individualismo, è una cultura dell’individuo piuttosto che della collettività, del gruppo, dell’insieme delle persone e questo porta a un senso di impotenza”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dacia Maraini a Orizzonte Scuola: La scuola crea il futuro di un Paese

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