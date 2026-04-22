Herencias – scritture di memoria e identità al Teatro Palladium

Il 4 maggio al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre si inaugura la quinta edizione di Herencias – scritture di memoria e identità. La rassegna si concentra su temi legati alla memoria e all’identità attraverso diverse performance e incontri. L’evento proseguirà con appuntamenti programmati nei giorni successivi, coinvolgendo artisti e studiosi in discussioni e spettacoli. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Si apre il 4 maggio al Teatro Palladium – Università Roma Tre, la quinta edizione di Herencias – scritture di memoria e identità.Un’immersione nella cultura civile ispanica attraverso un ciclo di performance teatrali e dialoghi sulle parole della memoria: vittima, attesa, testimone, terrorismo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Herencias 2026: il teatro civile al Palladium di RomaCosa: La quinta edizione della rassegna Herencias – scritture di memoria e identità, dedicata al teatro e alla cultura civile ispanica. Benvenuti in scena con «Pillole di me», un viaggio tra memoria e identità al Teatro PapiniAlessandro Benvenuti torna in scena a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo, «Pillole di me», in programma questa sera alle ore... Contenuti di approfondimento Teatro Palladium, arriva «Herencias»: dal 17 marzo all'8 maggio la rassegna tra memoria, libertà e diritti civiliSi apre oggi al teatro Palladium (piazza B. Romano 8, alla Garbatella) «Herencias – Scritture di memoria e identità», a cura di Simone Trecca, un’immersione nella cultura ispanica attraverso un ciclo ... roma.corriere.it Herencias, rassegna di teatro ispanico al PalladiumSi apre il 17 marzo al Teatro Palladium – Università Roma Tre la quarta edizione di Herencias – scritture di memoria e identità, un’immersione nella cultura ispanica attraverso un ciclo di ... romatoday.it