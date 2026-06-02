Firenze scritte contro Giorgia Meloni | Sei la prima della lista La solidarietà di Funaro | Le toglieremo

Notizia in breve

Due scritte minatorie e ingiuriose contro la presidente del consiglio sono state trovate su un sottopasso nel Quartiere 2 di Firenze. Le scritte contenevano il messaggio “Sei la prima della lista”. La polizia ha ricevuto solidarietà da parte di un rappresentante locale, che ha promesso che saranno prese misure per rimuoverle.