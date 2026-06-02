Firenze scritte contro Giorgia Meloni | Sei la prima della lista La solidarietà di Funaro | Le toglieremo

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due scritte minatorie e ingiuriose contro la presidente del consiglio sono state trovate su un sottopasso nel Quartiere 2 di Firenze. Le scritte contenevano il messaggio “Sei la prima della lista”. La polizia ha ricevuto solidarietà da parte di un rappresentante locale, che ha promesso che saranno prese misure per rimuoverle.

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Firenze, 2 giugno 2026 – Due scritte minatorie e gravemente ingiuriose contro la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sono comparse su un sottopasso nella zona del Quartiere 2, a Firenze. La denuncia arriva dal consigliere FdI Simone Sollazzo. I messaggi recitano rispettivamente ‘Meloni prima della lista’ e ‘Meloni appesa’. FEDERICO DE MARCO La denuncia. "Un episodio vergognoso che non può essere liquidato come una semplice bravata o come una manifestazione di dissenso politico. In democrazia – scrive Sollazzo sui social – si può criticare un Governo, contestare una maggioranza, combattere politicamente un avversario. Ciò che non si può fare è alimentare odio e minacce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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