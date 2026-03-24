A Bologna, un muro presenta una scritta che minaccia di morte la premier e fa riferimento a Piazzale Loreto. La frase è stata scoperta nelle ultime ore e ha suscitato reazioni di solidarietà nei confronti della leader politica. Le forze dell’ordine stanno verificando la provenienza e il contesto di questa intimidazione. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all’episodio.

Minacce a Giorgia Meloni sui muri di Bologna. Una scritta contro la presidente del Consiglio è apparsa sulle pareti della città capoluogo dell’Emilia-Romagna nelle ore post referendum confermativo della riforma della Giustizia, evocando “Piazzale Loreto”. Una frase intimidatoria subito denunciata da Fratelli d’Italia, ma che ha ricevuto anche la condanna del Comune. La scritta su Piazzale Loreto La scritta è stata segnalata dal coordinatore di Bologna di Fratelli d’Italia, Francesco Sassone, il giorno dopo la vittoria del “No” al voto confermativo del referendum sulla Giustizia. “Meloni attenta a Piazzale Loreto c’è ancora un posto” è la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce di morte a Giorgia Meloni a Bologna, "a Piazzale Loreto c'è ancora posto": solidarietà alla premier

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