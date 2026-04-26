Durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a Washington, si sono verificati momenti di forte tensione, con alcuni partecipanti coinvolti in scontri che hanno portato a spari. La serata, alla quale era presente anche il presidente degli Stati Uniti, ha suscitato reazioni da parte di politici italiani, tra cui un messaggio di solidarietà bipartisan. La presidente del Consiglio ha affermato che non ci deve essere spazio per l’odio politico.

Momenti di forte tensione a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla quale partecipava anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alcuni spari esplosi nella lobby dell’hotel che ospitava l’evento hanno interrotto la serata, trasformando quello che doveva essere un appuntamento simbolico per la stampa e le istituzioni in un episodio di allarme generale. L’azione ha provocato panico tra i presenti e un immediato intervento delle forze di sicurezza. Il presidente Trump, insieme alla First Lady Melania e al vicepresidente JD Vance, è stato rapidamente messo in sicurezza. Tra le persone coinvolte an che un agente rimasto ferito.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Spari alla cena dei corrispondenti a Washington: dall’Italia solidarietà bipartisan a Trump, Meloni “Nessuno spazio per l’odio politico”

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"Ci siamo abbassati sotto i tavoli", "Abbiamo sentito gli spari": il racconto dei corrispondenti alla cena con Trump x.com

La Stampa. . Nelle immagini il momento degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington con Trump e Vance #usa #washington #trump - facebook.com facebook