Nella città sono state trovate scritte minacciose contro il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Filippo Frugoli. Le scritte si aggiungono a quelle già apparse contro Giorgia Meloni e Bibi Netanyahu, e sono state trovate sui muri pubblici. Le autorità hanno commentato il gesto come gravissimo e come segno di un clima di odio crescente.

Dopo le scritte contro Giorgia Meloni e Bibi Netanyahu, sono apparse sui muri della città anche scritte minacciose contro il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Massa, Filippo Frugoli. "Mi dispiace profondamente per il clima che si sta respirando – ha commentato Frugoli –. In politica è giusto, che ci sia confronto, anche duro e acceso. Le idee possono essere diverse, anche opposte, ma devono sempre restare nel perimetro del confronto democratico. Quello che è accaduto oggi va ben oltre il legittimo dissenso: scrivere minacce di morte non è politica, è un gesto gravissimo, conseguente alla campagna d’odio di una certa parte. Non è la prima volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scritte minacciose contro Frugoli: "Gesto gravissimo, c’è un clima d’odio"

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